İletişim Başkanı Altun'dan sağduyu çağrısı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın İsrail'e yönelik tepkilerini gösterirken demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmeleri ve güvenlik güçlerimizin kamu düzenini korumaya yönelik gayretlerinde kendilerine yardımcı olmaları son derece önemlidir. Sesimizi yükseltirken sağduyumuzu korumalı, metanetimizi muhafaza etmeliyiz. Tepkilerimizin demokratik sınırlarda kalması elzemdir. Hakikatin, mazlumların, aklın ve barışın sesi olduğumuzu tüm dünyaya birlikte göstereceğiz" dedi.