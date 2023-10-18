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İletişim Başkanı Altun'dan sağduyu çağrısı

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#Fahrettin Altun#İsrail#Gösteri
İletişim Başkanı Altundan sağduyu çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 01:26

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların İsrail’e yönelik tepki gösterirken güvenlik güçlerine yardımcı olma ve sağduyu çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın İsrail'e yönelik tepkilerini gösterirken demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmeleri ve güvenlik güçlerimizin kamu düzenini korumaya yönelik gayretlerinde kendilerine yardımcı olmaları son derece önemlidir. Sesimizi yükseltirken sağduyumuzu korumalı, metanetimizi muhafaza etmeliyiz. Tepkilerimizin demokratik sınırlarda kalması elzemdir. Hakikatin, mazlumların, aklın ve barışın sesi olduğumuzu tüm dünyaya birlikte göstereceğiz" dedi.

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#Fahrettin Altun#İsrail#Gösteri

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