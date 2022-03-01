Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İletişim Başkanı Altun'dan, İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına uyarı mektubu

#İletişim Başkanlığı#Fahrettin Altın#ABD
İletişim Başkanı Altundan, İstanbulu Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına uyarı mektubu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunan ABD menşeli CBS News televizyonuna, tepki göstererek, uyarı mektubu gönderdi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; CBS News'in Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazete yönetimine bir uyarı mektubu yazarak bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi. Altun mektubunda, şunları kaydetti:

"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İletişim Başkanlığı#Fahrettin Altın#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski