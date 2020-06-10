Fahrettin Altun, 'Dijital farkÄ±ndalÄ±k' etiketiyle yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, 'dÃ¼nyada ve TÃ¼rkiye'de sosyal medya kullanÄ±mÄ±', 'dijital farkÄ±ndalÄ±k ve siber vatan', 'dijital vatandaÅŸ', 'dijital diplomasi', 'dijital algÄ± yÃ¶netimi', 'siber gÃ¼venlik' ve 'yapayÂ zeka'Â konularÄ±ndan bilgi kartlarÄ±na yer verdi. Fahrettin Altun, paylaÅŸÄ±mÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise "Teknolojinin hayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nda var olduÄŸu, bireysel ve kurumsal iletiÅŸimÂ aÄŸlarÄ±nÄ±n dijital mecralardan sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼nÃ¼mÃ¼z dÃ¼nyasÄ±nda kara, deniz ve hava sÄ±nÄ±r sahalarÄ±mÄ±za siber sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± da ekliyoruz. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zaÂ dijital dÃ¼nyayÄ± tanÄ±tÄ±yoruz.Â Dijital dÃ¼nya da 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r diyoruz. Dijital dÃ¼nyada uluslararasÄ± oyunun iÃ§eriÄŸini ve yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek bizim elimizde.Â Dijital mecralarda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paylaÅŸÄ±mlardan hukuki, vicdani ve insaniÂ aÃ§Ä±lardan sorumluyuz. Dijital dÃ¼nyadaki de 'gerÃ§ekten' biziz.Â GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde diplomasi kanallarÄ± ve devlet yÃ¶netimleri de hÄ±zla deÄŸiÅŸiyor. DeÄŸiÅŸenÂ dÃ¼nyada devlet-vatandaÅŸ ve devlet-devlet iliÅŸkileri de dijitalleÅŸiyor. DijitalÂ Diplomasi Ã‡aÄŸÄ±!Â Dijital dÃ¼nyada ne yazÄ±k ki her ÅŸey gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi olmuyor. Dijital dÃ¼nyaÂ gerÃ§eklerin kolay bir ÅŸekilde erozyona uÄŸratÄ±lÄ±p deÄŸiÅŸtirilebildiÄŸi bir dÃ¼nya.Â Hakikate ulaÅŸmak iÃ§in dikkatli olmalÄ±yÄ±z.Â Dijital dÃ¼nyanÄ±n en baÅŸÄ±nda getirdiÄŸi tedirginlik: kiÅŸisel veriler ve Ã¶zel hayatÄ±nÂ gizliliÄŸi. UnutmayalÄ±m ki dijital dÃ¼nyada hepimizin parmak izleri var.Â Dijital dÃ¼nyadaki yerimizi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±rken teknolojiyi de yakÄ±ndan takip etmekÂ zorundayÄ±z. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n ve geleceÄŸimizin teknolojisi: Yapay Zeka." ifadelerini kullandÄ±.Â

Fahrettin Altun, dijital dÃ¼nyada algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± zihinlerin korunmasÄ±Â ve kiÅŸisel verilerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan SosyalÂ Medya KullanÄ±m KÄ±lavuzu'ndan yararlanabileceÄŸini belirtti.

Â











