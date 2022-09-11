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İletişim Başkanı Altun: Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler

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#Fahrettin Altun#İletişim Başkanı#12 Eylül
İletişim Başkanı Altun: Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 21:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da, 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmelidirler ki; bizi yolumuzdan döndüremeyecekler" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 12 Eylül 1980 Darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 Darbesinin üzerinden 42 yıl geçti.

Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişi sekteye uğratıldı, millet iradesi ayaklar altına alındı. Asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi veren milletimiz 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar ihanetin her türlüsünü görmüş, büyük acılar yaşamış, 15 Temmuz'da tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanları destansı bir direnişle yenilgiye uğratmıştır.

12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da, 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmelidirler ki; bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız. Bu duygu ve düşünceler içinde bugüne kadar siyasi hayatımızı, barış ve istikrarımızı hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınıyor, bedeller ödeyerek milli irademize sahip çıkan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kaydetti.

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#Fahrettin Altun#İletişim Başkanı#12 Eylül

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