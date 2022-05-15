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İlçede 250 kişi hastanelik oldu, nöbetçi eczane sayısı arttırıldı, inceleme sürüyor

#Konya#Ereğli#Edip Çakıcı
İlçede 250 kişi hastanelik oldu, nöbetçi eczane sayısı arttırıldı, inceleme sürüyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 250 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İlçedeki nöbetçi eczane sayısı arttırıldı, rahatsızlanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Ereğli ilçesinde dünden beri yaklaşık 250 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bunun üzerine hastanede gerekli tedbir alınırken, ilçedeki nöbetçi eczane sayısı da artırıldı. Rahatsızlanan kişilerin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, hastaneye başvuranların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:
''Ereğli Devlet Hastanemize dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri normalin üzerinde bir başvuru olmuştur. Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artışıyla ilgili olarak tüm kurumlarımız çalışmaya başlamış olup gerekli tedbirler alınmaktadır. Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır.''

 

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#Konya#Ereğli#Edip Çakıcı

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