İl Sağlık Müdürü Karakaya: Isparta'da koronavirüs pozitif vakalarının yüzde 90'ı evinde

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, koronavirüs testi pozitif çıkan vakalarla ilgili bilgi verdi. Karakaya, "Isparta'da koronavirüs testi pozitif olan vatandaşların hepsi hastanede yatacak diye bir şart yok. Şu an Isparta'da pozitif olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ı evindedir. Sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz. Birçok kişi ayakta atlatıyor. Ayakta atlatılması bu hastalığın önemsenmemesi anlamına gelmiyor. Şu an 163 filyasyon ekibimiz var. Bunların 71'i hekimli, 92'si de sağlık personeli filyasyon ekibi" diye konuştu.



KAMU KURUMLARINDA HES KODU UYGULAMASI



Sağlık Müdürü Karakaya, ayrıca kentte kamu kurumlarında önümüzdeki günlerde HES kodu uygulamasına gidileceğini söyledi. Karakaya, "HES kodu uygulamasıyla filyasyonda olan kişi otobüse ve uçağa binemiyor. Yakın zamanda alt yapısını hazırladığımızda, kamu binasına girmesini engelleyeceğiz. HES kodu almayan vatandaş giremeyecek" dedi.