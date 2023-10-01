İktidar olsaydım Suriyelileri geri gönderecektim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Siyaset kurumu kirlilikten arındığı sürece Türkiye’de sorunlar çok daha hızlı şekilde çözülecektir. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Eğer siz siyaseti zenginleşme aracı olarak görürseniz ülkenin sorunları çözülemez. Eğer montaj videolar yapıyorsanız, ahlaki ve siyasi meşruiyetiniz tartışılır hale gelir. Milletin seçtiği belediye başkanı yerine kayyum atarsanız, siyasi meşruiyete gölge düşer. Bu millet niye oy kullanıyor? Bunun adı demokrasi olur mu?

BENİ ABD’YE ŞİKÂYET ETTİ

Karnını doyurmakta zorlanan Urfalı kardeşim bir de Suriyelilerin karnını doyuruyor. İktidar olsaydım bunların hepsini ülkelerine gönderecektim. Biz ısrar edince, vatandaşlar da böyle bir talepte bulununca ‘Mültecilerin gönüllü geri dönüşü için proje hazırlıyoruz’ dediler. Gönüllü gönderecekler. Bu devleti yöneten kişi ABD’ye gittikten sonra, ‘Ülkemizdeki ana muhalefet partisi seçimi kazanırsa mültecileri geri göndereceğiz diye tehdit etti’ şeklinde açıklama yaptı. Kendi ülkesinin ana muhalefet partisini başka ülkenin politikacılarına şikâyet ediyor. Evet, göndereceğiz. İnsani koşullarda göndereceğiz. Senin ne işin vardı Ortadoğu bataklığında?’’

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Kılıçdaroğlu gece de İzmir’e geçerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kızı Duygu Soyer’in, Çağan İzgi ile hayatını birleştirdiği düğüne katıldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Toplantının yapıldığı salona akreditasyon yapamayan bazı partililer alınmayınca gerginlik yaşandı. Bu duruma tepki gösteren teşkilat mensupları toplantı salonunu terk etti.