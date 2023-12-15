İkramlar kapalı alana alındı

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Bu yılki bütçe görüşmelerinde de yöresel ikramlara ilişkin menü önceden liste halinde milletvekillerine dağıtıldı. İki hafta sürecek görüşmelerde yemekler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hemşehrisi Bingöl milletvekillerinin güveç, tava ve çiğköfteden oluşan ikramıyla başladı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da bütçenin ikinci günü iktidar kulisine açılan bahçede yaktırdığı dev mangallarla kentin ünlü ciğer kebabını pişirtti. Ataman, ocakbaşında ciğer ikram ettiği görüntüleri de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ancak, Meclis’i “dumanaltı” yapan kebap mangalları tartışma yarattı. Ataman’ın paylaşımına çok sayıda eleştirel yorum geldi. Bir gün önce Meclis kürsüsündeki konuşması sırasında fenalaşan SP’li Hasan Bitmez’in o anlarda hastanede olması nedeniyle de tepkiler arttı.

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GÖSTERİŞTEN UZAK AĞA KIZIYIM

Ataman, tepkilere dün sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verirken “Ben gösterişten asırlarca uzak kalmış Diyarbakır halkının malumu, bir ailenin Mahmut Ağa’nın kızıyım. İkram günüm salı günü akşam 18.00 olmasına rağmen bir muhterem milletvekilimizin meclis kürsüsünde rahatsızlanması nedeniyle ikramımızı ertesi gün yani çarşamba günü saat 14.00’e erteledik. Diyarbakırımızın coğrafi işaretli ürünlerini ikram etmek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Yaptığımız bu ikramda gösteriş yoktur” dedi.

Tartışmalar, bütçe ikramlarını sonlandırmadı ancak kapalı alanda yapılmasına yol açtı. Meclis’in kararına göre bütçe ikramları Meclis mutfağında hazırlanıp milletvekillerinin yemek yediği üyeler lokantasının alt salonunda servis edilecek.

İL İL İKRAMLAR

Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank dün Bursa İskender kebabıyla birlikte tatlı ikramında bulundu. Bugün de İstanbul Milletvekili Bayram Şenocak’ın tavuk döner, pilav, salata, ayran ve tatlı ikramı var.





Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman’ın Meclis’teki ‘mangallı’ ikramı tepki çekmişti.