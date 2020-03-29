İkra Ne Demek? İkra Nedir? İkra Tdk Kelime Anlamı

İkra son dönemlerde kız çocuklarına verilen en yaygın isimler arasında yer alıyor. Arapça kökenli bir isim olarak öne çıkan İkra, yapısı ve telaffuz açısından da beğeni toplayan isimler arasında gelmektedir. İkrar sözcük yapısından türemiş bir isimdir. İkrar ise kabul etme, bildirme ve açık biçimde söyleme gibi anlamlara gelmektedir.

İkra Ne Demek?

İkra Arapça kökenli bir kelimedir ve ‘oku’ anlamına gelmektedir. Kız çocukları için tek başına veya başka bir isimle beraber verilebilmektedir. Özellikle Hz. Muhammed (S.A.V.) e gelen ilk vahiy olarak da bu isim bilinir. Kur'an-ı Kerim'de de ilk kelime olarak İkra geçer. Bu sebepten dolayı pek çok kişi kız çocukları için bu ismi vermektedir.

İkra Nedir?

Arapça bir kelime olarak İkra oku anlamına gelen bir isimdir. Kız çocukları için günümüzde yaygın olarak değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Kulağa hoş gelen bir tınısı olması sebebiyle ayrıca pek çok aile için kız çocukları adına bu isim bir adım öne çıkıyor.

İkra TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre aynı şekilde ikrar kelimesi ‘oku’ anlamına gelmektedir. Arapçadan Türkçeye geçmiş olan bu kelime Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bir isimdir.