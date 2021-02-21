İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı, ailesi ile buluşturuldu

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılında terör örgütüne katılan F.Ö’nün teslim olması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. ile irtibat sağlanarak teslim olması sağlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan F.Ö., yapılan işlemlerinin ardından ailesi ile kavuşması sağlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.