MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı, ailesi ile buluşturuldu
GeriGündem İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı, ailesi ile buluşturuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı, ailesi ile buluşturuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı, ailesi ile buluşturuldu
Abone Olgoogle-news

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikna çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü üyesi F.Ö. ailesi ile buluşturuldu.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılında terör örgütüne katılan F.Ö’nün teslim olması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. ile irtibat sağlanarak teslim olması sağlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan F.Ö., yapılan işlemlerinin ardından ailesi ile kavuşması sağlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi