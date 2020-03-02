İkmal ne demek? İkmal nedir? İkmal TDK kelime anlamı

İkmal sözcüğü, askeri alanda ordunun ihtiyacı olan malzemenin temin edilmesi anlamındadır.

İkmal Ne Demek?

Yiyecek, giyecek ve silah gibi ihtiyaçlar ikmal başlığı altında verilmektedir. Orduya yiyecek ve cephane sağlanması ikmal yardımıdır. Bu ihtiyaçları sağlayan askeri birim, ikmal sınıfı olarak adlandırılmaktadır.

İkmal sözcüğü denizcilikte de kullanılan bir terimdir. Denize açılmış bir geminin ihtiyaçları ikmal olarak adlandırılır. İkmal, yolcuların ve gemi çalışanlarının yiyecek gibi ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İkmal Nedir?

İkmal sözcüğü, Arapçada "kemal" kökünden gelmektedir. Kemal, bir şeyin olgunluğa ermesi ve tamamlanması demektir. Kelime kökünün bu anlamından hareketle ikmal, bir şeyin bitirilmesi, tamamlanması anlamını taşır.

İkmal sözcüğü eğitimde öğrencinin kaldığı dersler için girdiği bir sınav demektir. Bu sınav, günümüzde bütünleme sınavı olarak da anılmaktadır.

İkmal TDK Kelime Anlamı

İkmal sözcüğü TDK sözlüğünde tüm anlamlarıyla birlikte mevcuttur. Buna göre sözcük TDK'da eksik bir şeyi tamamlamak anlamıyla ele alınır. Ayrıca bir şeyin daha iyi duruma getirilmesi ve bütünlenmesi anlamına da yer verilmektedir. TDK sözlüğünde ikmal edebi anlamıyla da ele alınmaktadır. Edebiyatta ikmal, bir dizenin anlamının tamamlanması demektir. Bunu sağlamak adına dizenin sonuna başka bir dize eklenir.