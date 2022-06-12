İklim değişikliği masaya yatırıldı

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Çağımızın en büyük sorunlarından biri haline gelen iklim değişikliğine dikkat çekmek ve iklim değişikliği konusunda gençleri bilgilendirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından cuma günü İstanbul Zorlu PSM’de ’30 Altı İklim Zirvesi’ düzenlendi. Zirveye Türkiye’nin dört bir yanından 18-30 yaş arasındaki gençler katıldı. İklim değişikliğinin bütün boyutlarıyla ele alındığı zirvede uzmanlar, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve girişimciler yer aldı.

'MİLYONLARCA KİŞİ AÇ'

‘İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği ve Gıdaya Erişim’ panelinde konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Şu anda dünyada 821 milyon kişi gece yatağa aç giriyor. 2 milyar kişi yeterli gıda alamıyor. Dünyada üretilen gıdanın yarısı çöpe gidiyor. Bu başladığımız nokta. Bunun üstüne bir de iklim değişikliği olacak” dedi. Türkiye’nin su kaynaklarının yüzde 70’inin tarımda kullanıldığını söyleyen Kurnaz, 2050’de hem nüfus artışı hem de iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de kişi başına düşen su miktarında ciddi bir düşüş gerçekleşeceğini, bu düşüşün tarımda ciddi bir sorun yaratacağını da dile getirdi.

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Daha iyi bir dünya için öncelikle değişimi sofralarımızda yapmamız gerektiğini söyleyen şef Sinem Çapraz ise, “En çok israfı mutfakta veriyorsak, ilk önce mutfakta bilinçlenmeliyiz” dedi.

'AFETLER GÖÇ SEBEBİ'

‘İklim Krizi, Göç ve Sığınmacı İlişkisi’ adlı panelde konuşan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Seda Y. Durmaz ise verilere göre dünya genelinde zorunlu göçün asli sebeplerinin başında afetlerin geldiğini söyledi. Durmaz, istatiksel olarak afetler nedeniyle göç eden kişi sayısının çatışmalar nedeniyle yaşam alanlarını terk edenlerin üç katı kadar olduğunu söyledi.

'DOĞA VAZGEÇİLMEZİMİZ'

Zirvede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerden gelecek olan projelere kapılarının daima açık olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Biliyorsunuz bakanlık olarak pek çok tesisimiz var. Bunların her birinde öncelikli olarak çevresel hassasiyetle geliştirilen projeler var” dedi. Pandemi nedeniyle ara verilen Gençlik Kampları’yla ilgili bir de müjde veren Kasapoğlu, Türkiye genelinde 43 gençlik kampının önümüzdeki süreçte aktifleştirileceğini söyledi. Kasapoğlu ayrıca “Suya karşı hepimizin ayrı bir sempatisi var. Su demek doğa demek. O yüzden doğa vazgeçilmezimiz” dedi.