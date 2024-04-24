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İklim değişikliği ‘kahve’ye yaradı

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#Antalya#Kahve Bitkisi#İklim Değişikliği
İklim değişikliği ‘kahve’ye yaradı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 07:00

Antalya’da 40 yıl önce yetiştirmek için girişimde bulunulan ve başarısızlıkla sonuçlanan kahve bitkisi, iklim değişikliğiyle yetiştirilebilir hale geldi. 2 yaşındaki fidanların 1 yıl sonra meyve vermesi ve üretici için muz bitkisine alternatif olması hedefleniyor.

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ANTALYA, turizm kadar örtü altı üretimle de adından söz ettiriyor. Son yıllarda tropikal meyvelerin üretim merkezi haline gelen Gazipaşa’nın ardından Manavgat’ta da muz üretimi yaygın hale geldi. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi (BATEM), iklim değişikliğiyle birlikte kentte üretimi mümkün olan bitkiler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. 40 yıl önce açık alanda üretimi denenen, ancak sonuç alınamayan kahve bitkisine ilişkin uzun süredir çalışma yürüten BATEM mühendisleri, iklim değişikliğiyle birlikte örtü altı üretimle bu bitkiyi yetiştirmeyi başardı. 5 yaşına geldiğinde ise 5 kilo yaş meyveden 1 kilo kahve alınabilecek.

İklim değişikliği ‘kahve’ye yaradı

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FIRSAT YARATTI

BATEM Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Dilek Güven, kahve bitkisini çiftçinin üretimde alternatifi olması için uzun süre çalıştıklarını söyledi. Dr. Güven, “Yıllar önce kahve yetiştiriciliği denenmiş. Ancak iklim çok farklıydı. Açıkta denenmiş. İklim değişikliği ile bu sürece Türkiye de girmiş durumda. Normal şartların dışında bir iklim görülüyor. Akdeniz sahil şeridinde yetişmesi mümkün olmayan meyve türleri artık yetişir oldu. Yıllardır muz yetiştiriyoruz ve oldukça masraflıydı. Seralar yapıldı ve üretici artık muzu yetiştirip satabiliyor” dedi.

Kahvenin de muz gibi iklim istediğini belirten Dr. Güven, “Her geçen gün artan talep var. Telefonla arayanlar var, gelip burada ürünü inceleyenler de oluyor” diye konuştu.

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#Antalya#Kahve Bitkisi#İklim Değişikliği

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