Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İkizler çetesine ikinci operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#İkizler Çetesi#Operasyon
İkizler çetesine ikinci operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yasadışı bahis şebekesini takibe aldı.

Haberin Devamı

2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin banka hesapları üzerinden yasadışı bahis paralarını transfer ettikleri tespit edildi. Şebekeyi ikiz kardeşler Rıdvan Telek ve Kaan Telek’in yönettiği belirlendi. Polis ekipleri, 20 Aralık’ta İzmir merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Rıdvan T.’nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 331 bin TL ve başkalarına ait 175 banka kartı ele geçirildi. İfadelerin ardından 26 şüpheliden 5 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden, Rıdvan Telek’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Geçen cuma sabahı İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van’da yeni deliller doğrultusunda yapılan ikinci dalga operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 9 kişi ise elektronik kelepçe takmak sureti ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#İkizler Çetesi#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık