İkizler çetesine ikinci operasyon

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2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin banka hesapları üzerinden yasadışı bahis paralarını transfer ettikleri tespit edildi. Şebekeyi ikiz kardeşler Rıdvan Telek ve Kaan Telek’in yönettiği belirlendi. Polis ekipleri, 20 Aralık’ta İzmir merkezli 9 ilde operasyon düzenledi. Rıdvan T.’nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 331 bin TL ve başkalarına ait 175 banka kartı ele geçirildi. İfadelerin ardından 26 şüpheliden 5 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden, Rıdvan Telek’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.



Geçen cuma sabahı İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van’da yeni deliller doğrultusunda yapılan ikinci dalga operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 9 kişi ise elektronik kelepçe takmak sureti ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.