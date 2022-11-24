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İkizi değil hologramı

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#Hologram#Ömer Karadaş#Antalya
İkizi değil hologramı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

Bilimkurgulardaki hologram teknolojisi artık gerçek olmakla kalmadı hayatımızın içine de girdi. Bu yıl 58’incisi düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Ömer Karadaş sunumunu hologramı ile birlikte yaptı.

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İSTANBUL’da önce stüdyo çekimleri yapılan ve bu şekilde hologramı oluşturulan Prof. Dr. Ömer Karadaş, Antalya’da kendi hologramı ile sahneye çıktı ve sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Karadaş, “Her yıl düzenlenen nöroloji kongresinde bu yıl bir değişiklik yaptık. İnsanların dikkatini çekmek amacıyla baş ağrısı konusunda düzenlediğimiz uydu sempozyumunda hologram ile sunum yaptık. Bu şekilde Türkiye’de bildiğim ilk bilimsel toplantı” dedi.

DOKUNMA HİSSİ YARATIYOR

İstanbul Kadir Has Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Erdal Panayırcı da dünyada geleceğin teknolojilerini belirleyen isimlerden biri. Prof. Dr. Panayırcı, hologram teknolojisine dair şu açıklamalarda bulundu:

“6G teknolojisiyle bilimkurgu filmlerindeki gibi bir dünyada yaşayacağız. Sadece görüntü ve işitme değil ayrıca tat, koku ve hatta dokunma hissi yaratabilen 3 boyutlu hologramlar gelecek. Telefon görüşmesi yaptığımız kişi sanki yanımızdaymış gibi olacak. 2030’lardan başlayarak işlerlik kazanacak 6G’nin 5G’den farklı olarak radyofrekans dalgaları yanında, LED ışıkları kullanılarak görünür ışık bandında, olağanüstü hızla ve kapasitede haberleşme gerçekleşecek. Bu uygulamaları bir bilimkurgu gibi görüyorum.”

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