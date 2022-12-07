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İkisi de ortaokul öğrencisi... Tokat attı, sürükledi: 'Dayağı yiyip eve gideceksin'

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#Erzurum#Kavga#Yakutiye
İkisi de ortaokul öğrencisi... Tokat attı, sürükledi: Dayağı yiyip eve gideceksin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 09:40

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Çağla D. (13), kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan İrem D.’yi (14) götürdüğü atıl haldeki binada erkek arkadaş meselesi yüzünden dövdü. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

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Olay, 4 Aralık'ta Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.

İkisi de ortaokul öğrencisi... Tokat attı, sürükledi: Dayağı yiyip eve gideceksin
Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.'yi hakaretlerde bulunup dövdü.

İkisi de ortaokul öğrencisi... Tokat attı, sürükledi: Dayağı yiyip eve gideceksin
İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi.

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İkisi de ortaokul öğrencisi... Tokat attı, sürükledi: Dayağı yiyip eve gideceksin
Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.

İkisi de ortaokul öğrencisi... Tokat attı, sürükledi: Dayağı yiyip eve gideceksin

Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

İkisi de ortaokul öğrencisi... Tokat attı, sürükledi: Dayağı yiyip eve gideceksin

 

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#Erzurum#Kavga#Yakutiye

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