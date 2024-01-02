İkinci 'yerli' gururumuz

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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız TeknoPark’ta, 400 metrekarelik bir hangarda tamamen yerli mühendis ve tasarımcılar tarafından hazırlanan “VERY” 4 farklı modelde üretilecek. Ağırlığı yüksüz olarak 400 kiloyu geçmeyecek şekilde tasarlanan yeni nesil elektrikli otomobil, mobil sistemler alanında ürün ve yazılım geliştirmek üzere kurulan teknoloji şirketi “EVRY” ekibi tarafından 300 günde geliştirildi. Binek modeli 4 kişilik olan aracın ayrıca pick-up, 2 kişilik üstü açık ve sanayi tesislerinde 500 kilograma kadar yük taşımaya uygun ‘otonom’ modelleri de olacak. Araçların elektrik motoru, batarya ünitesi, yazılımı, uzaktan kontrol uygulamaları, otonom sürüş gibi özellikleri de 23 kişiden oluşan aynı ekip tarafından geliştirildi.

350 KM MENZİLLİ

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Gelinen aşamada 300-350 km menzili olan elektrikli otomobillerin Türkiye pazarı için onay sürecinin tamamlandığını belirten “EVRY Teknoloji” kurucu ortağı Yosun Karasu otomobillerin özellikleri ve üretim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Biz aslında elektro mobilite alanında teknoloji geliştiriyoruz. Odak noktamız bir araç üretmek ve kenara çekilmek değil. Daha çok mobilite alanındaki sorunlara çözüm getirecek bir teknoloji firmasını büyütmek isteğindeyiz. Bu teknolojilerin araçların üzerinde gösterilmesiyle kendimizi daha doğru ifade edebileceğimizi düşündük. Bu konuda ‘sürdürülebilirliğe hizmet edecek bir ürün olsun’ diyerek L7 olarak sınıflandırılan bir otomobil modelini seçtik. Şehir trafiğinde maksimum 90 km ile hareket edebiliyorsunuz ve bir insan tek başına 2 tonluk bir araçla ulaşım sağlayabiliyor. Bu da sürdürülebilirliğe tamamen aykırı. Bu nedenle L7 segmenti tercih etmek daha doğru. Araçların tiplerini küçültmenin trafik akışına ve çevreye olumlu katkısı olacaktır.

3 FARKLI BATARYA

Tasarımı ve üretimi bize ait olan 400 voltluk elektrik motoru, çoklu vites seçeneği sağlayan dişli kutusu ve 11kwh, 22kwh ve 33kwh kapasite seçeneğine sahip 3 farklı batarya opsiyonu sunuyoruz. Bunlar 35 kilo ortalama ağırlığa sahipler. Araç için geliştirdiğimiz motoru ise 16 kiloya kadar düşürebildik. Bu da bizim için çok ciddi bir ağırlık avantajı.”





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ARAÇTAN ARACA ŞARJ

Kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak en doğru özellikleri belirlemek için ciddi bir AR-GE çalışması yaptıklarını söyleyen Yosun Karasu, “Bu nedenle araçtan araca şarj desteği ve yedek batarya özelliğine önem verdik. Araçtan araca şarj desteğinde, yolda kalan benzinli bir otomobilde yakıt transferi yapar gibi bir kablo aracılığıyla enerji transferi yapabiliyorsunuz.

UZAKTAN MOBİL KONTROL

Özellikle yük taşımaya uygun araçlarımızın ihtiyaca göre devreye giren ve çıkan dört çeker seçeneği var. Multimedya ekranları, sürüş yazılımı, dokunmatik kapılar, 220 volt elektrik çıkışı, yağmur, park ve far sensörleri, ısıtmalı ve masajlı koltuklar gibi özelliklerin yanı sıra geliştirdiğimiz mobil uygulamayla aracın pek çok fonksiyonu uzaktan kontrol edilebiliyor” dedi.

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FİNANSMAN NASIL SAĞLANACAK

2022 Eylül’de YTÜ Yıldız Teknopark’a proje başvurusunu sunan şirket, 2022 Kasım’da kuruldu. 2023 Şubat’ta birinci prototip üretimi tamamlandı. Mart ayında ise 15 kw’lık elektrik motoru için TÜBİTAK başvurusu yapıldı. Geçtiğimiz mayıs ayında yatırım planlamasını tamamlayan şirket 4 ortakla seri üretime hazırlanırken, Yosun Karasu, sermaye detaylarını şöyle özetledi: “Biz 4 tekil ortağız. Herkesin işin içinde yer aldığı bir sistemle işi yürütüyoruz. Fabrikanın kuruluş aşamasında da kendi öz sermayemizle ilerlemeyi hedefliyoruz ancak o aşamada teşvik ve yatırım desteklerine de açık olacağız.”





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FABRİKA 2025’TE

Araçları, ulaşılabilir bir fiyat politikasıyla sunma hedefinde olduklarını ifade eden Yosun Karasu, “Net bir rakam vermek şu an için doğru olmaz. 150 adet ön siparişimiz var. 2024 sonunda bu siparişleri teslim etmek istiyoruz. Ön seri üretim hattı için 800 araç üretim kapasitesi olan yer bakıyoruz. Bu geçici bir yer olacak. Ön siparişlerin temini de burada olacak. Aslında YTÜ Yıldız Teknopark’taki yerimizde yılda 120 araçlık kapasite raporumuz var. Bunun üzerine çıkmak istediğimiz için önümüzdeki yılı geçici bir üretim tesisinde geçirmeyi planlıyoruz. 2025 yılında seri üretim için de 10 bin araçlık bir fabrika yatırımı planlıyoruz. Fabrika Bursa, Tekirdağ veya Kocaeli’nde kurulacak” dedi.

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GENÇLERE ÖNERİLER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’ne 2002 yılında başlayan Yosun Karasu, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ilk güneş arabası yarışmasına katılan takımın üyelerinden. Üniversitelerdeki takım çalışmalarının katkılarını anlatan Karasu, gençlere şu tavsiyeleri verdi: “Genç arkadaşlara mutlaka böyle projelerin içinde yer almalarını tavsiye ediyorum. Gençler okul projeleri ve tam zamanlı stajlarla kendilerini desteklesinler.”