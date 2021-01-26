MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİkinci parti İstanbul'a indi
GeriGündem İkinci parti İstanbul'a indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Meltem ÖZGENÇ
Haber Giriş: 26.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İkinci parti İstanbul'a indi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İkinci parti İstanbul'a indi
Abone Olgoogle-news

İkinci parti olan 6.5 milyon doz Çin aşısı, İstanbul-Pekin seferini yapan THY uçağıyla dün sabaha karşı İstanbul Havalimanı’na geldi.

Aşıların ‘bulk’ yani şişelenmemiş şekilde Türkiye’ye getirildiği iddia edildi. Aşıların Ankara’daki ana depoya değil de İstanbul’daki depolara aktarılması ise bu iddiayı güçlendirdi. Kulislerde, İstanbul’da şişeleme yapacak çok sayıda firma olduğu ve aşıların burada doldurularak vatandaşa uygulanacağı belirtiliyor. Bu yöntemin kullanılmasının, aşılama hızını arttıracağı iddia ediliyor.

TÜRKİYE’DE DOLUM OLABİLİR

Uzmanlar, bu iddiayı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Dünyada aşı üretiminde şişeleme aşaması firmaların zamanını alıyor. Bu nedenle birçok aşı firması şişeleme üniteleri bulunan ülkelere aşıları şişelenmeden gönderdi. Hatta 10 milyon dozun tamamının şişeleme sıkıntısı nedeniyle gelemediği iddia ediliyor. Bundan sonra gelecek aşıların bulk şeklinde olmasının aşılama hızını arttıracağı da yetkili makamların ele aldığı konular arasında. ‘Bulk’ aşıların küçük tanklarda gönderilmesi demek ve yine 2-8 derece korunarak geliyorlar. Türkiye’de dolum yapabilecek çok sayıda firma var. COVID’den önce de bir çok ilaç firması aşı ve ilaç dolumlarını zaten Türkiye’de yapıyor.”

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle