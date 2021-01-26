İkinci parti İstanbul'a indi

Aşıların ‘bulk’ yani şişelenmemiş şekilde Türkiye’ye getirildiği iddia edildi. Aşıların Ankara’daki ana depoya değil de İstanbul’daki depolara aktarılması ise bu iddiayı güçlendirdi. Kulislerde, İstanbul’da şişeleme yapacak çok sayıda firma olduğu ve aşıların burada doldurularak vatandaşa uygulanacağı belirtiliyor. Bu yöntemin kullanılmasının, aşılama hızını arttıracağı iddia ediliyor.

TÜRKİYE’DE DOLUM OLABİLİR

Uzmanlar, bu iddiayı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Dünyada aşı üretiminde şişeleme aşaması firmaların zamanını alıyor. Bu nedenle birçok aşı firması şişeleme üniteleri bulunan ülkelere aşıları şişelenmeden gönderdi. Hatta 10 milyon dozun tamamının şişeleme sıkıntısı nedeniyle gelemediği iddia ediliyor. Bundan sonra gelecek aşıların bulk şeklinde olmasının aşılama hızını arttıracağı da yetkili makamların ele aldığı konular arasında. ‘Bulk’ aşıların küçük tanklarda gönderilmesi demek ve yine 2-8 derece korunarak geliyorlar. Türkiye’de dolum yapabilecek çok sayıda firma var. COVID’den önce de bir çok ilaç firması aşı ve ilaç dolumlarını zaten Türkiye’de yapıyor.”