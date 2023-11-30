İkinci iddianame: Para çantası çok ağırdı bana taşıttı

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Seçil Erzan’ın davasının görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ikinci iddianameyi kabul ederek, davanın tek mahkemede görülmesine karar verdi. Böylece dosyadaki müşteki sayısı 19’a yükseldi. İddianamede müşteki işinsanı Mert Zeydanlı’nın ifadelerine yer verildi. Seçil Erzan’a 2 milyon 720 bin dolar verdiğini ancak bu zamana kadar parasını alamadığını belirten Zeydanlı ifadesinde özetle şunları söyledi:

FATİH TERİM’İN ADINI VERDİ

* “30 Ocak 2023 tarihinde bankacılık işlemi için Denizbank’ın Levent Büyükdere Şubesi’ni ziyaret ettim. Banka Müdürü Seçil Hanım beni odasına çağırdı. Fatih Terim’in özel fonuna 2 milyon dolar yatırırsam 45 gün sonra yüzde 20 kâr alacağımı ve bu bilginin çok gizli olduğunu söyledi. Seçil Erzan, Fatih Terim’in fonunun kâr dağıtabilmesi için açıkta kalan meblağı tamamlayabilirsem, vadede bu kârı alabileceğimi ifade etti. Fatih Terim’i herkesin tanıdığını, Türkiye’de bilinen ve güvenilir birisi olduğunu beni ikna etmek için uzun uzun anlattı. Bu fona sadece Fatih Terim’in para yatırabildiğini, ama ailesinin de bu fona Fatih Terim üzerinden para yatırabileceğini söyledi.

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PARA ÇANTASINI BANA TAŞITTI

* Söylediğine göre Fatih Terim ile Müfit Erkasap’ın malvarlığını eşleri Fulya Terim ile Nur Erkasap yönetiyordu. Nur Erkasap’ı aradım, kendisi ile ertesi gün şubede Seçil Erzan’ın odasında buluşmak üzere sözleştik. O sırada verebileceğim miktar 1 milyon 525 bin dolardı. Seçil Erzan bunu kabul etti ve ‘Bu parayı kesinlikle getirmen gerekir, yoksa benim hakkımda soruşturma açarlar. Çünkü şimdi talimat vereceğim’ dedi.

* Ertesi gün 1 milyon 525 bin dolar para dolu çantayı Nur Erkasap’ın huzurunda Seçil Erzan’a odasında verdim. İçinde 1 milyon 525 bin dolar olan çanta çok ağırdı. Seçil Erzan çanta çok ağır olduğu için arabaya kadar benim taşımamı istedi. Ben de para dolu çantayı Seçil Erzan’ın gösterdiği arabaya götürdüm.”

PARAYI ÇEKMEK İSTEDİM

* 14 Şubat günü geldiğinde artık şirketimin ödemesi için paraya ihtiyacı vardı. Seçil Erzan’dan ısrarla sadece 400 bin dolar alabildim. Ancak bana para ödemiş olmanın yarattığı bir sahte güven duygusu ile benden tekrar 400 bin dolar istedi. Ben defalarca paramın akıbetini sordum, beni hep geçiştirdi. Uzun bir süre beni oyaladı. Bana 11 Nisan 2023 günü ödemenin yapılabileceğini söyledi. 11 Nisan’da bankaya gittim. Seçil Erzan’a ulaşamayınca Nur Erkasap’ı aradım. Bana Seçil Erzan’ın gözaltına alındığını söyledi. Bu ödemeler için Seçil Erzan’dan dekont gibi bir belge de almadım. Yatırımcısı gizli olan bir fona dışarıdan benim yatırdığım paraya dekont verilmesi zaten mümkün olamazdı. Verselerdi ben şaşırırdım.”