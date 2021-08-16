İkinci hayatına kavuştu

Meslek hayatına hemşire olarak başladı, 33 yaşındayken kistik fibrozis (akciğer sertleşmesi) hastası olduğunu öğrendi. Tedavisi yoktu, akciğer nakli tek şansıydı. 13 yıl boyunca çok sevdiği hemşirelik mesleği ile yüzlerce hastaya şifa veren Aygün Mengelli (44), hayatını organ nakline adamaya karar verdi ve organ nakli koordinatörü oldu. 10 yıl boyunca, beyin ölümü sonucu yakınını kaybeden pek çok aile ile görüşerek onları organ bağışına yönlendirdi. Genç kadın, akciğer yetmezliğine girince geçen yıl çok sevdiği işinden emekli olmak zorunda kaldı. Artık o da organ bekleyen hastalardan biriydi.

Tüm bunların üzerine, geçen Kurban Bayramı arifesinde 75 yaşındaki annesini beyin kanaması sonucu aniden kaybetti. Annesinin yasını tutarken bir gece yarısı umutla beklenen telefon geldi, bir kadının organları bağışlanmıştı. Akciğeri ise Mengelli'ye uyuyordu. 27 Temmuz gecesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu ve Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Taşçı ve ekibi tarafından acilen ameliyata alınan Mengelli, Türkiye'nin en kısa süren akciğer nakli ameliyatı ile 6 saat içinde ikinci hayatına kavuştu.

‘İÇİMDE BAŞKASININ CANI VAR’

Çok zor bir durum olduğunu belirten Mengelli, “Vücudumda bana destek sağlayan başka birinin yardımı var, canı var. Diyoruz ya toprak olmasın, can olsun... Can oldu o bana. Allah ondan razı olsun.”

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