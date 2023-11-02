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İkinci el otomobil satışında 'yedek anahtar' tuzağı: Park halindeyken çaldılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İkinci El Otomobil#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 09:33

İstanbul'da sattıkları otomobili bir süre sonra park halindeyken, yedek kontak anahtarını kullanarak çaldıkları iddia edilen çete üyesi bir şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ile 104 mermi ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Arnavutköy’de park halindeki bir otomobilin çalınması olayıyla ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma sırasında şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobili çalmak için başka bir otomobille geldiği görülüyor.

İkinci el otomobil satışında yedek anahtar tuzağı: Park halindeyken çaldılar

Polis, şüphelilerin bir süre önce satışını yaptıkları otomobili, park halindeyken yedek kontak anahtarını kullanarak çaldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden K.İ. (24)’yi yakalamak için Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. 6 suç kaydı olduğu anlaşılan K.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 3 tabanca ile çeşitli türlerde toplam 104 mermi bulundu.

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İkinci el otomobil satışında yedek anahtar tuzağı: Park halindeyken çaldılar

Şüphelinin işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, çetenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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#İstanbul#İkinci El Otomobil#Hırsızlık

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