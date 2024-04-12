×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki turistik sefer daha

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Doğu Ekspresi#Tren
İki turistik sefer daha
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleri, 17 ve 19 Nisan’da ilk seferlerini gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin 17 ve 19 Nisan’da işletilmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif olacak olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

HATTAKİ TURİSTİK VE KÜLTÜREL DURAKLAR

* “1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergâhında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır Turistik Treni 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak.

Haberin Devamı

* 1262 kilometrelik Ankara-Tatvan parkurunda işletilecek turistik trenin de Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’te seferlerine başlayacağını tüm seyahatseverlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek tren, Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.”

YATAKLI VAGON FİYATLARI 8-9 BİN 900

Turistik trenlerin gezginlere ev konforu sunacağını kaydeden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yataklı vagonda 1 odada 2 kişinin seyahat edebileceğini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdulkadir Uraloğlu#Doğu Ekspresi#Tren

BAKMADAN GEÇME!