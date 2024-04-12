İki turistik sefer daha

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin 17 ve 19 Nisan’da işletilmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif olacak olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

HATTAKİ TURİSTİK VE KÜLTÜREL DURAKLAR

* “1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergâhında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır Turistik Treni 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’de yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak.

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* 1262 kilometrelik Ankara-Tatvan parkurunda işletilecek turistik trenin de Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’te seferlerine başlayacağını tüm seyahatseverlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek tren, Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.”

YATAKLI VAGON FİYATLARI 8-9 BİN 900

Turistik trenlerin gezginlere ev konforu sunacağını kaydeden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, yataklı vagonda 1 odada 2 kişinin seyahat edebileceğini kaydetti.