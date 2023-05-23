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'İki silahım ağzına kadar dolu' diyen imam açığa alındı

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#İstanbul#Sultangazi#İmam
İki silahım ağzına kadar dolu diyen imam açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 16:31

İstanbul Sultangazi'deki camide yaptığı konuşmada, "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imam, soruşturma kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alındı.

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Olay geçtiğimiz hafta cuma namazında yaşandı. Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu (44) hutbe sırasındaki sözlerine Gazi olduğunu iddia eden Halit Demir (53) ve oğlu Ebubekir Demir (28) tepki gösterdi.

Hutbe sırasında çıkan tartışmada Gündoğdu'nun "Gaziysen gaziliğini bileceksin, haddini bileceksin. Biz sana saygıda kusur etmedik, yanına kadar geldik. Kucakladım seni, gazimizdir dedim. Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi.

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Bu sözler üzerine tartışma büyüyünce imama tepki gösteren baba oğlu dışarı çıkarıldı. Camiden çıkarılan baba ile oğlu olay yerine polis çağırdı. Polis iki tarafı polis merkezine götürdü. Ancak taraflar, Sultangazi Polis Merkezi'nde şikayetlerinden vazgeçti.

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Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, imam Murat Gündoğdu hakkında hakkında soruşturma başlattı. Gündoğdu'nun soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

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#İstanbul#Sultangazi#İmam

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