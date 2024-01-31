İki silah ve araç bulundu

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DEAŞ’lı iki terörist pazar günü saat 11.40’ta Büyükdere’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gelmiş, kilisenin duvarına ateş ettikten sonra 52 yaşındaki Tuncer Cihan’ı silahla vurarak öldürmüştü. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganların EL 738FX Polonya plakalı Hyundai otomobille saldırıya geldiklerini belirlemiş, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde aracın Başakşehir Güvercintepe’ye gittiği tespit edilmişti.

51 KİŞİYE GÖZALTI

Bu mahalledeki 4 katlı bir binanın giriş katındaki hücre evinde gizlendikleri belirlenen DEAŞ’lı saldırganlar Rus D.T. ve Tacik A.K. düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Polis, iki saldırgan ile saldırganlara arabayı veren ve evi kiralayan 2 Tacik’in de arasında bulunduğu 51 kişiyi gözaltına almış, ifadeleri alınan yabancı uyruklu 23 kişi sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmişti.

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Olayın ardından gözaltına alınanlar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

İKİNCİ TABANCA DA BULUNDU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 3’ü Türk 28 kişinin sorguları sürerken, polis önceki gün Bahçeköy’den Kemerburgaz’a uzanan yol kenarında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma bir tabancaya ait parçaları bulmasının ardından aynı bölgede dün de kapsamlı bir araştırma sürdürdü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerden polisler, hassas dedektörler eşliğinde Belgrad Ormanı’nın içine doğru geniş bir alanda tabanca ve diğer malzemeleri aradı. Dün yapılan aramalarda ikinci tabanca da bulundu. Tabanca incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarı’na götürüldü.

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İki terörist araçla kiliseye saldırıya gelirken kameralara takılmıştı. Bir yıl önce Polonya’dan Türkiye’ye giriş yapan ve sadece saldırının olduğu pazar günü trafiğe çıkan araç dün gece bulundu.

POLONYA PLAKALI OTOMOBİL

Polis ekipleri, saldırganların kiliseye geldikleri ve kaçmakta kullandıkları Polonya merkezli dental malzeme ve ekipman satan bir şirkete ait EL 738FX plakalı otomobili bulmak için de kapsamlı bir araştırma başlattı. Teröristlerin yakalandığı bölge ve yan mahallelerdeki kamera görüntülerini toplayan ekipler detaylı bir araştırmanın sonunda aracı, dün gece plakaları sökülmüş halde Beylikdüzü’nde buldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üstünde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Öte yandan iki teröristin de Bahçelievler’de bir restoranda suşi ustası olarak çalıştıkları ve kilise çevresinde ayrı ayrı olarak keşif yaptıkları tespit edildi.

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