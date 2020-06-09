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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

İki odalı evden 15 ton çöp çıktı

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İki odalı evden 15 ton çöp çıktı
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, çöp ev ihbarı üzerine bir konuta giden belediye ekipleri, evden yaklaşık 15 ton atık çıkardı.

Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çöp ev ihbarı üzerine harekete geçti. Yeni Mahalle Fırat Caddesi 72 numarada yalnız yaşayan Mehmet C.'nin (65) evine giden ekipler, konuttan 15 ton çöp çıkardı. 30 metrekarelik 2 odalı evi temizleyen ekipler, atıkları ise çöp depolama alanına götürdü. Temizlik sırasında, ev sahibi çöplerin alınmamasını istedi.

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