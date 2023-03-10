İki liderden ortak şehir ziyaretleri

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Seçimlere kendi amblemi ve kendi listeleri ile girecek olan İYİ Parti, nüfusu az olan küçük şehirlerde CHP ile seçime ortak listeyle girilmesine sıcak bakıyor. Bu şehirlerde iki partinin ayrı ayrı listelerden girmesi yerine, tek bir partinin listesinden girilmesinin milletvekili sayısını artıracağı hesaplanıyor. Ayrı ayrı girilmesi halinde oylarda dağılma olacağı vurgulanıyor.

HEDEF KARARSIZLAR

Kararsızlar “en önemli hedef kitle” olarak belirlendi. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz’de, Mansur Yavaş’ın İç Anadolu’da ziyaretlerde bulunacağı söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, iki başkanın da planlanan pek çok ile gideceği aktarılıyor. “Toplum bütün liderleri bir arada görmek istiyor” düşüncesinden de yola çıkılarak, Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun birlikte ziyaretler yapması da değerlendiriliyor.

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SEÇİMDE ‘PARMAK BOYASI’

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda konuşulan konulardan biri de “sandıkta parmak boyası” kullanılması oldu. Böylece “Vefat etmiş ama henüz işlenmemiş, nüfustan düşmemiş ve listelerde görülenlerin yerine mükerrer oy kullanılabileceği” endişesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu(YSK) İYİ Parti’nin parmak boyası uygulanması talebini karara bağladı. YSK, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Karara göre, seçimde parmak boyası uygulanmayacak.