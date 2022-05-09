İki kritik toplantı

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İlk toplantı bugün hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili yasa teklifi çalışması kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak. Hâkim ve savcı yardımcılığı ile ilgili düzenlemenin daha önce yargı paketinde yer alması bekleniyordu. Ancak son anda ayrı bir düzenleme olarak gelmesine karar verilmişti. Beştepe’deki toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında ilgili bakanlık yetkilileri ve AK Parti’li hukukçu kurmayların katılımıyla yapılacak. Toplantıda, teklife son şeklinin verilerek, hâkim ve savcı yardımcılığının görevlerinin sınırlarının çizilmesi planlanıyor. Bu kapsamda hâkim ve savcıların mesleğe hazırlık dönemi yeniden düzenlenecek, mesleki tecrübelerinin artırılması sağlanacak.

Edinilen bilgiye göre; hâkim ve savcı adaylığı sona erecek. Süresi 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hâkim ve savcı yardımcılığı getirilecek. Hâkim ve savcı yardımcılığı süreci, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç kısma ayrılacak. Hâkim yardımcıları ile savcı yardımcıları ilgisine göre Yargıtay ve Danıştay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde de bu dönem içinde görev alacak. Hâkim yardımcıları ve savcı yardımcıları görev döneminde, sadece eğitici hâkim ve savcıların bulunduğu adliyelere atanacak. Her eğitici hâkim ve savcıya en fazla 2 hâkim yardımcısı ve savcı yardımcısı verilecek.

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Görev döneminin sonunda hâkim yardımcıları ve savcı yardımcıları Türkiye Adalet Akademisi’nde 3 aylık son eğitime tabi tutulacak. Bu eğitimin sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başarılı olanlar mesleğe kabul işlemleri yapılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na teklif edilecek.



DEZENFORMASYONDA SONA DOĞRU



Bu hafta düzenlenecek bir diğer kritik toplantı da dezenformasyon yasası ile ilgili olacak. Cumhurbaşkanlığı’nda çalışmaları tamamlanan düzenleme ile ilgili yarın Meclis’te bir toplantı yapılacak. AK Parti Grup yönetimi ile hukukçu kurmaylar ve bazı MHP milletvekillerinin de katılacağı toplantıda özellikle son dönemde göçmenlerle ilgili yapılan paylaşımların da gündemde olması bekleniyor. Son şeklinin verilmesi planlanan 60 maddelik yasa teklifi üç ana başlıktan oluşacak. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak. Bir haberin yalan olup olmadığına ise adli makamlar karar verecek. Bu konudaki soruşturmayı illerde basın savcılıkları yapacak. Yalan haberlerle ilgili yargılamaların tüm illerde yürütülebilmesi için ihtisas mahkemeleri yaygınlaştırılacak.

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Yasayla büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak. Bunların yanı sıra, internette ve sosyal medyada dezenformasyona da basın suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri karar verecek. Ayrıca, çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin haziran ayında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.