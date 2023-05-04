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İki kritik davanın sanığına af

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#Hizbullah Terör Örgütü#Mehmet Emin Alpsoy#Müebbet
İki kritik davanın sanığına af
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Hizbullah Terör Örgütü’nün askeri kanat sorumlusu olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy’un cezası “kocama hali” nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.

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Erdoğan, 28 Şubat davası sanıklarından 84 yaşındaki Çetin Saner’in cezasını da aynı gerekçeyle affetti. Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu 17 Nisan tarihinde, Alpsoy hakkında “kocama hali” bulunduğu yönünde rapor vermişti. Raporun ardından Adalet Bakanlığı, 23 Nisan’da hükümlü Alpsoy’un cezasının kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı’na başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Alpsoy’un cezasının kocama hali nedeniyle affedilmesine karar verdi. Karar dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezası verilen 84 yaşındaki eski Korgeneral Çetin Saner’in de “kocama hali” gerekçesiyle affedilmesine karar verdi. Erdoğan, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan cezaevinde bulunan Sedat Çelik’in cezasını sakatlık hali nedeniyle, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman’ın da cezasını aynı gerekçeyle affetti.

 

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#Hizbullah Terör Örgütü#Mehmet Emin Alpsoy#Müebbet

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