İki köpek 2 karar: Köpek insanı ısırırsa 27 bin TL, insan köpeği öldürürse 2 bin TL

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İlk dava İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeydi. Bülent Şahin köpeğinin üzerine çıktığı için müdahale ettiği Alex isimli köpek tarafından ısırılınca sahibi Ertuğrul Akbala’ya tazminat davası açtı. 2009’da açılan dava iki kez reddedildi. Yargıtay iki kararı da bozdu. Üçüncü dava görülürken Alex, Haziran 2021’de sağlık sorunları nedeniyle öldü. Alex’in ölümünden sonra karara bağlanan davada, Ertuğrul Akbala’nın Bülent Şahin’e 27 bin 830 TL tazminat ve faiz ödemesine hükmedildi. Ertuğrul Akbala köpeğinin meşru müdafaada bulunduğunu belirterek karara itiraz etti.

YAVRU KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

İkinci dava ise İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeydi. Ozan Öztürk, 21 Nisan 2020 günü Sarıyer’deki işyerinde Dora isimli yavru köpeği kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle havaya kaldırdıktan sonra yere çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. Dora’nın sahibinin şikâyeti üzerine Ozan Özen hakkında haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ozan Öztürk mahkemedeki ifadesinde, “Her şey kamera kayıtlarında görülmektedir. Söyleyecek fazla bir şey yok. Şikâyetçi ile aramda bir husumet bulunmamaktadır. Olay günü köpek beni ısırınca bir anda bu eylemi yaptım. Daha sonra arkadaşımla köpeği veterinere götürdüm” dedi.

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Mahkeme, Ozan Öztürk’ü mala zarar verme suçundan 2 bin TL para cezasına çarptırdı.