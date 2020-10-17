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Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

İki katlı ahşap ev kül oldu

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İki katlı ahşap ev kül oldu
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Karabük’ü Ovacık ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Ovacık ilçesi Şabanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bahri Eroğlu’na ait iki katlı evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Ovacık Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

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