İki kardeşin ortak dramı: Bitişik evler kül oldu!

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Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik ikametten alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evi yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu Yangın söndürme çalışmalarında her iki ikamet de tamamen yanarak küle döndü. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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İKİ KARDEŞ VE AİLELERİ MİSAFİRLİKTEYKEN EVLERİ YANDI

Öte yandan evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte oldukları ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi.