‘İki haftalık sıkı önlem koronavirüsü bitirir’

Koronavirüs rakamlarının 1 Haziran’da kontrollü normal hayata geçilmesiyle artış trendine girdiğini anlatan Prof. Dr. Servet Kayhan, geride kalan 6 aya rağmen tüm dünyada koronavirüsün aktif olarak yayılmaya devam ettiğini belirtti. Virüsün yayılmaması için sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Kayhan şunları söyledi:

ETKİSİNİ KAYBETMİYOR

“Virüs bundan önceki SARS ve MERS virüsleri gibi mutasyona uğrayıp etkisini kaybetmedi. Virüs zararsız bir forma dönüşürse ortadan kaybolur ki biz henüz bunu görmedik. Fakat son zamanlarda gördüğümüz vakaların biraz farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Hastalık daha hafif seyrediyor, ölüm oranları biraz azalıyor. Solunum yetmezliği tabloları ilk aylara göre daha az görülüyor.

AŞI İÇİN ZAMAN LAZIM

Yapılan aşı çalışmaları var ama henüz uygulamaya dönük en az 3-6 aylık bir süreye daha ihtiyaç var. Çünkü hayvan ve insan deneylerinin yapılması gerekiyor. Ayrıca aşı bulunsa bile tüm dünyaya yetecek üretim için zamana ihtiyaç olacak.

Önümüzdeki dönemde koronavirüsün yayılma hızında tekrar bir artış riski var. Bunun 1918 yılında İspanya’da yaşanan influenza pandemisi sırasında görüldüğünü, hastalığın iki yıl süreyle ikinci, üçüncü dalgalar şeklinde tekrar yayıldığını biliyoruz. Koronavirüsü AIDS hastalığına yol açan HIV´dekine benzer bir gelecek bekliyor olabilir. Bugün HIV pozitif hastalar var. HIV yaklaşık 30-40 yıldır dünya gündeminde ve bununla birlikte yaşam devam ediyor. Yani böyle bir ihtimal de var diyelim. Etkin bir aşı bulunmazsa koronavirüs için HIV benzeri bir gelecek ihtimalini düşünmeliyiz.

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YOK

Toplumun bağışıklık kazanması diye bir şey söz konusu değil. Örneğin 200 bin kişi geçirdi diyoruz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. 9 ay sonra antikor düzeyleri hâlâ pozitif kalacak mı, bilemiyoruz. Küçük mutasyonlar geçirerek yeni salgınlara ya da epidemilere yol açacak mı, bilmiyoruz. Kendimizi korumamız gerekiyor."

SAĞLIKLI BESLEN, SİGARAYI BIRAK

Servet Kayhan koronavirüsten korunmanın yollarını da şöyle anlattı: “Sokakta maskesini çene altında gezdirme, yaygın bir uygulama. Kuralların gevşetilmemesi, sosyal mesafenin uygulanması şart. Hastaların yakınında bulunup nefes yoluyla hastalığa yakalanabileceğimizi bilmeliyiz. Kişinin güçlü bağışıklık sistemine sahip olması virüs kaynaklı rahatsızlıkların hafif atlatılmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenme çok önemli. İçki, sigara gibi alışkanlıklardan vazgeçilmeli. Diyabet, kanser, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunanlar, koronavirüsü çok ağır geçirme ihtimaline karşı grip aşısını yaptırmalı.”

KORONAVİRÜSÜ YENDİ ARKADAŞLARINI UYARDI: MASKENİZİ SAKIN ÇIKARTMAYIN

Koronavirüsü yendiği hastane odasına bıraktığı ‘moral’ notuyla tanınan 11 yaşındaki Sude Naz Çetin yaşıtlarını uyardı: “Ben hasta oldum ama siz olmayın. Maskenizi mutlaka takın ve hiç çıkartmayın.”

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan Çetin ailesinde koronavirüs çıkarken kızları Sude Naz da Ankara Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sude Naz taburcu olurken odasına, “Bu odaya gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Kendini sakın üzme” notunu bıraktı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Evde dinlenen Sude Naz, yaşıtlarına da şöyle seslendi: “Çocuklara duyurum; evlerinizden çıkmayın. Ben hasta oldum, bunu geçirdim ama siz hasta olmayın, maskenizi takın. Mesafeye dikkat edin.” (Pelin ÜZEK KILIÇ- Harun ÖZALP/ DHA)