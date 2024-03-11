İki gündür kayıptı... Üniversiteli Emirhan'ın cansız bedeni bulundu

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Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisindeki su kanalında, dün saat 23.30 sıralarında 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile yanındaki cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine ekipler, sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin Emirhan Göksu'ya ait olduğu tespit edildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emirhan Göksu'nun, Atabey Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kaldığı, bir süredir motokurye olarak çalıştığı ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ailesinin 9 Mart'ta Emirhan için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.