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İki gündür kayıptı... Üniversiteli Emirhan'ın cansız bedeni bulundu

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#Emirhan Göksu#Isparta#Trafik Kazası
İki gündür kayıptı... Üniversiteli Emirhanın cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 10:14

Isparta'da 2 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Emirhan Göksu'nun (20), su kanalında cansız bedeni bulundu. Motokurye olarak çalışan Göksu'nun motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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Akkent Mahallesi Dereboyu mevkisindeki su kanalında, dün saat 23.30 sıralarında 46 AFV 504 plakalı motosiklet ile yanındaki cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İki gündür kayıptı... Üniversiteli Emirhanın cansız bedeni bulundu

Olay yerine ekipler, sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin Emirhan Göksu'ya ait olduğu tespit edildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emirhan Göksu'nun, Atabey Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kaldığı, bir süredir motokurye olarak çalıştığı ve motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ailesinin 9 Mart'ta Emirhan için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki gündür kayıptı... Üniversiteli Emirhanın cansız bedeni bulundu

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#Emirhan Göksu#Isparta#Trafik Kazası

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