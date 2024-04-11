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Bıçak ve silahlı kavga:1'i ağır 6 yaralı

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#Muğla#Milas#Kavga
Bıçak ve silahlı kavga:1i ağır 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 02:50

Muğla'nın Milas ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçak ve tabancalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında 23 Nisan Bulvarında meydanında meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. ile Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y., kavga etmeye başladı. Kavgada taraflar, birbirlerine bıçakla saldırıp, tabancayla ateş açtı. Olayda Kamil A., Salim B., Hüseyin Ü. bıçakla, Ozan Y., Ersin Y. ve Doğan Y. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Karın boşluğundan tabancayla yaralanan Ersin Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; grubun birbiriyle kavga ettiği, daha sonra gruptan bir kişinin yerde yatan bir kişiye tabancayla ateş ettiği anlar da yer aldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Muğla#Milas#Kavga

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