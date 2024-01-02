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İki grubun çatışmasında yaralanmıştı... 15 yaşındaki Büşra'dan acı haber

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#İstanbul#Çatışma#Büşra Polat
İki grubun çatışmasında yaralanmıştı... 15 yaşındaki Büşradan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 14:58

Sultangazi'de otomobille seyir halindeki iki grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışmada 2 kişi yaralanırken caddedeki evler, araçlar ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat ağır yaralı kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.

İki grubun çatışmasında yaralanmıştı... 15 yaşındaki Büşradan acı haber

ÇEVREDEKİLER PANİKLE CAMİYE KAÇTI

Çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlar hızla sokakta geçerken silah sesini duyan vatandaşların camiye kaçarak saklandığı görülüyor.

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İki grubun çatışmasında yaralanmıştı... 15 yaşındaki Büşradan acı haber

BÜŞRA KURTARILAMADI

Çatışmada sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

İki grubun çatışmasında yaralanmıştı... 15 yaşındaki Büşradan acı haber

İki grubun çatışmasında yaralanmıştı... 15 yaşındaki Büşradan acı haber

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#İstanbul#Çatışma#Büşra Polat

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