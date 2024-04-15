İki genç kızın kavgasına aileler de karıştı! O anlar kamerada

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Olay, Cuma günü Gökalp Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre iki genç kız arasında parkta henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Genç kızlardan biri durumu ailesine anlatınca, aile konuşmak için karşı tarafın evine gitti. Ardından iki aile arasında kavga çıktı. Komşuların da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esnaf Harun Mece, "Çalışırken bir bağrışma sesi duyduk. İnsanlık namına gidip ayırmaya çalıştık. Kalabalık olduktan sonra karışmadık. Olayın tam ne olduğunu anlayamasak da herhalde çocuk kavgasıydı.Olayı duyduğum kadarıyla, çocuklar dışarıda tartışıyor. Anneleri kardeşleri de buraya gelip kapılarını çalmaya başlıyorlar. Sonra sözlü tartışma ardından da kavgaya dönüşüyor. Her iki tarafa da geömiş olsun " dedi. Kavga eden taraflardan birinin komşusu Esma Özuçak ise, "Evde uyuduğum sırada bir anda sesler duymaya başladım. Yukarıdaki komşum aşağı indi Onlar bu tarafa doğru geldiler. Biz de komşumuz olduğu için kavgaya dahil olduk. İki genç kız kavga etti, o yüzden de aileler arasında kavga çıktı. Okul nedeniyle galiba daha önce de kavga etmişler sonra da aileler araya girdi" diye konuştu.Ailelerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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