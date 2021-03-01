İki fotoğraf arasındaki farkı bulun

Antalya’nın manzarasıyla ünlü Beydağları’nın Tunç Dağı Bereket Tepe zirvesinde 2012’nin Şubat ayında zirve tırmanışı yapan dağcılar, 22 Şubat 2021’de zirveye bir tırmanış daha gerçekleştirdi. Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (BEYDOSK) üyesi Ümit Durak, Ayşe Kaplan Kalkan, Hatice Uslu ve Erol Sarı, 9 yıl önceki tırmanışta karla kaplı olan alanda çektikleri fotoğrafı, bu yıl da çekti. İki fotoğraf karesi küresel iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi.

Dağcılardan Ümit Durak, “Tunç Dağı Bereket Tepe zirvesi 2 bin 519 metre ve Recep Çatak zirvesi 2 bin 648 metre, iki zirveye de tırmanıldı. 8 saat sürdü. 2012’de 1500 metre civarındaki Otseki Yaylası’ndan Bereket zirveye giden rota üzerindeki aynı noktada çektiğimiz fotoğrafta alan karla kaplıyken, bu yıl aynı bölgede kar yok denecek kadar azdı” dedi.

SADECE ZİRVEDE KAR VAR

Durak, “O zaman tırmanış sırasında dağcı kazması ve krampon gibi teknik malzemeler kullanıyorduk. Maalesef bu sefer gerek duymadık. Zirveye yakın, 2 bin 400 metrede karla karşılaştık. Dağın güneyinde, batısında ise hiç kar yoktu” dedi. m Mehmet ÇINAR/DHA