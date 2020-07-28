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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

İki farklı plakası olan kamyonun şoförüne 11 bin lira ceza

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İki farklı plakası olan kamyonun şoförüne 11 bin lira ceza
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sahte plakayla trafiğe çıkan ve polisten kaçmaya çalışan hafriyat kamyonu şoförüne 11 bin lira ceza uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 09.00 sıralarında Ulus Caddesi'nde ön ve arka plakası farklı olan bir hafriyat kamyonunu fark etti. Ekiplerin ihtarda bulunduğu araç sürücüsü, durmayarak kaçmaya başladı. Ekipler, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kaçan sürücünün önünü keserek durdurdu. Kamyonun önünde 20 GL 478, arkasında ise 20 APN 05 plaka olduğu görüldü. Yapılan işlemler sonunda, kamyon şoförü Ramazan A.'ya 11 bin lira ceza kesildi. Daha önceden de trafikten men edildiği belirlenen kamyon, yediemin otoparkına götürüldü.

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