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İki çocuk, girdikleri baraj gölünde boğuldu

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#Hatay#Altınözü#Yarseli Barajı
İki çocuk, girdikleri baraj gölünde boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 15:44

Hatay’ın Altınözü ilçesinde girdikleri baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklu 2 kuzenin cesetleri bulundu.

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Geçtiğimiz gün sıcak havadan bunalan 14 yaşındaki Mehmet Müne ve 16 yaşındaki Ahmet Müne isimli kuzenler, serinlemek için Yarseli baraj gölüne girmiş ve kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda gençlerin cansız bedenine ulaşılamamış ve aramalara ara verilmişti. Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerin bugün yaptığı aramalarda iki kuzenin cansız bedenine ulaşıldı.

İki çocuk, girdikleri baraj gölünde boğuldu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk, girdikleri baraj gölünde boğuldu

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#Hatay#Altınözü#Yarseli Barajı

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