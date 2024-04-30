İki çocuk annesi eşini katletti

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Genç kadın kanlar içinde yerde kalırken, oturdukları 2 katlı binanın çatı katına çıkan Hamza Demirkıran, bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.

CİNAYET SIRASINDA ÇOCUKLAR EVDEYDİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri 1.5 ve 4 yaşında iki erkek çocuğu olan Buse Demirkıran’ı yatak odasında, eşini ise çatı katında ölü buldu. Gürültülere uyanan çocuklar ise olayından ardından yakınları tarafından evden uzaklaştırıldı. Buse Demirkıran’ın uyuşturucu kullanan eşi Hamza Demirkıran ile son 2 yıldır sürekli sorunlar yaşadığı için pek çok kez ailesinin yanına gittiği öğrenildi. Hamza’nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen teyzesinin oğlu Müslüm Özen (41), “Daha önce kendisini, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne (AMATEM) yatırdık. Psikolojisi çok bozuktu. Tedavi için yatırıyorduk ama her defasında kaçıp geliyordu” dedi.