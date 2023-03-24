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Kocaeli'deki vahşette baba için tutuklama kararı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Cinayet#Katil Baba
Kocaelideki vahşette baba için tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 11:19

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" deyince evde yapılan kontrolde çocukları Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre Rüzgar (10) ölü bulunan Murat Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Rüzgar, dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat Rüzgar’dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat Rüzgar'ın çocukları Beril Yağmur ve Yunus Emre’yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kocaelideki vahşette baba için tutuklama kararı

Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların boğulduğu üzerinde duran polis ekipleri, Murat Rüzgar’ı gözaltına aldı.

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Kocaelideki vahşette baba için tutuklama kararı

Rüzgar kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin’in Midyat ilçesine gönderildi.

Kocaelideki vahşette baba için tutuklama kararı

EŞİYLE TARTIŞINCA ÇOCUKLARI ALIP, ANNESİNİN EVİNE GETİRMİŞ

Murat Rüzgar’ın olay günü, eşi Merdiye Rüzgar ile yaşadıkları evden 22.30 sıralarında çocuklarını alıp çıkarak, Antalya’da akraba ziyaretinde olan annesinin aynı mahalledeki evine getirdiği öğrenildi.

Murat Rüzgar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaelideki vahşette baba için tutuklama kararı

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#Kocaeli#Cinayet#Katil Baba

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