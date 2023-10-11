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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Manisa#Akhisar#Kaza
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 15:03

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1'i kadın 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında, Akhisar-Gördes kara yolu Dağdere Mahallesi mevkinde meydana geldi. Gördes'ten Akhisar yönüne giden Ahmet Ölmez'in kullandığı 45 FN 769 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Enfal İlhan yönetimindeki 45 R 4969 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Ahmet Ölmez ile aynı araçtaki Fethiye Celbiş hayatını kaybetti. Ölmez'in eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan ise yaralandı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Gördes- Akhisar yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Manisa#Akhisar#Kaza

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