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Haber Giriş: 11.11.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

İki AK Partili vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı

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İki AK Partili vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ile Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumunu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Minsolmaz, “Kıymetli hemşerilerim, bugün TBMM Hastanesi’nde yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen kuralına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Milletvekili Aydın paylaşımında “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum şu an iyidir. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavim sürecektir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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