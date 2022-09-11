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İki aile arasında kız isteme savaşı! Çok sayıda yaralı var

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#Diyarbakır#Kız İsteme#Silahlı Çatışma
İki aile arasında kız isteme savaşı Çok sayıda yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 20:53

Diyarbakır'da kız isteme yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Jandarmanın giriş ve çıkışı kapattığı kırsal mahallede yeniden olay çıkmaması için elektrikler de kesildi.

 

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Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba iki aile arasında daha önce kız isteme yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D., ve M.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Diyarbakır#Kız İsteme#Silahlı Çatışma

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