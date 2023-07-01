×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 1 ölü, 6 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Gözaltı#Hastane
İki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 1 ölü, 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 19:06

Batman'da iki aile arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan Nubar Gidici (29) hayatını kaybetti, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün 23.00 sıralarında Kültür Mahallesi Valilik Sokak’ta meydana geldi. Akraba olan Gidici ve Yılmaz aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Nubar Gidici ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gidici, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gidici, burada yapılan müdahalelere rağmen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gidici’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Güvercin köyü Kanatlı mezrasında toprağa verildi.

Gözaltındaki 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Gözaltı#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru