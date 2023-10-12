×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İki aile arasında arazi kavgası: 2 ölü, 2'si jandarma 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Serik#Antalya#Kavga
İki aile arasında arazi kavgası: 2 ölü, 2si jandarma 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 23:36

Antalya’nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2’si kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzen çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Olayda ağır yaralanan Ahmet Yavuz (56), eski eşi Şerife Bozkurt (46) kaldırıldıkları Serik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri morga konuldu.
Yine kavgada Tolgahan Y. (25), Ali G. (43), Feridun Ş. (63), oğlu İdris Ş. (36) ile kızı Zübeyde Ş. (35) ile kavgayı ayırmak için gelen Jandarma Astsubay Y.O. (26) ve Jandarma Astsubay Ö.F.A. (26) yaralandı.

Yaralılar Serik ve Antalya’daki hastanelere kaldırılırken, yaralanan astsubay Y.O.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serik#Antalya#Kavga

BAKMADAN GEÇME!