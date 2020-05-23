İkbal ne demek? İkbal nedir? İkbal TDK kelime anlamı

İkbal Arapça kökenli bir kelimedir. Aynı zamanda kız çocukları için kullanılan bir isim olarak da öne çıktığını söylemek mümkün. Kelime bazında ele alındığı zaman Türk Dil Kurumu karşısında anlamı, ‘İstek, arzu’ şeklinde yorumlanıyor. Aynı zamanda isim üzerinden de bir anlamı olduğunu dile getirmek mümkün.

İkbal Ne Demek?

Hem kelime olarak hem de isim şeklinde farklı anlamları üzerinden ikbal sözcüğünü ele almak mümkündür.

- Bahtı açık, yüksek bir makama ulaşmış, bu duruma ermiş olan (isim)

- İstek, arzu, (kelime)

Bu şekilde kullanılacak yere ve amaca bağlı olarak farklı anlamları üzerinden ikbal sözcüğünü ele almak mümkün.

İkbal Nedir?

Kız çocukları için isim olarak kullanıldığı zaman Bahtı açık ve yüksek bir makama ulaşmış veya ermiş kişiler olarak söylenir. TDK açısından ele alındığında kelime anlamı olarak istek ve arzu şeklinde tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda farklı örnekler üzerinden ikbal kelimesini ele almak mümkün.

‘’Siyasi İkbal ve nikbet yerlerine göre yer alan bir huy sahibi olduğunu bilirdim.’’ Y. K. Karaosmanoğlu

‘’Kahveye ikbal var mı?’’

Burada ikbal kelimesi istek ve arzu şeklinde tanımlanmaktadır. Değişik anlamları ile beraber İkbal kelimesini amaca uygun olarak farklı zamanlarda değerlendirebilirsiniz.