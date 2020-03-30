İhtilaf Ne Demek? İhtilaf Nedir? İhtilaf Tdk Kelime Anlamı

İtilaf kelimesi gündelik yaşamda çok sık karşılaşılmasa bile sözlü olarak yaygın kullanılabiliyor. Özellikle basında ve edebi metinlerde sıkça karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır. Arap kökenli bir kelime olan itiraf kelimesinin anlamını öğrenebilir; amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

İhtilaf Ne Demek?

Arapçadan Türkçeye geçen ve çok uzun yıllardır kullanılan İtilaf kelimesi; ‘ayrılık, uyuşmazlık ve anlaşmazlık’ gibi anlamlara gelmektedir. Herhangi bir durum ya da konu ile olgu karşısında tarafların anlaşamaması gibi nitelendirilebilir.

İhtilaf Nedir?

İtilaf bir konu ya da farklı bir durum karşısında ‘çekişme veya anlaşmazlık’ olarak karşılık bulunmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Yirmi beş senedir bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı.’’

Bu cümledeki anlamında olduğu şekilde farklı cümlelerde amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz.

İhtilaf TDK Kelime Anlamı

İtilaf kelimesi Türk dil kurum açısından bakıldığında anlaşmazlık ya da çekişme durumunu anlatmaktadır. Aynı zamanda aykırılık, uyuşmazlık ve herhangi bir durum karşısında ayrılık olarak dile getirilmektedir. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de farklı sözleşmeler ya da ortaklık karşısında kullanılabilir. Amaca uygun olarak bu anlamda üzerinden Türkçe cümlelerde rahat şekilde kullanabilirsiniz.