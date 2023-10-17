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İhbar üzerine polisler harekete geçti! Köpek dövüştürenlere baskın: Çok sayıda gözaltı

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#Sarıyer#Köpek Dövüşü#Bahis
İhbar üzerine polisler harekete geçti Köpek dövüştürenlere baskın: Çok sayıda gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 09:26

İstanbul Sarıyer’de bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi. Köpek döğüşünü ve bahisleri organize eden B.Ş. ile ilgili de adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi, 208.Sokak üzerinde orman yolunda bahisli köpek döğüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ihbarda adı geçen adrese sabah saat 05.00 sıralarında baskın yaptı. Baskında köpek döğüşünde bahis oynayan 24 kişi yakalandı. Bu kişilere Kabahatler kanunun 34. Maddesi gereği toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

İhbar üzerine polisler harekete geçti Köpek dövüştürenlere baskın: Çok sayıda gözaltı

 

ORGANİZATÖR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Köpek döğüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen B.Ş. de gözaltına alındı. Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi. Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

İhbar üzerine polisler harekete geçti Köpek dövüştürenlere baskın: Çok sayıda gözaltı

 

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KURTARILAN KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan alanda geçirilen ve dövüştürüldüğü değerlendirilen Malaklı Irkı çoban köpeği de Sarıyer Belediyesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

İhbar üzerine polisler harekete geçti Köpek dövüştürenlere baskın: Çok sayıda gözaltı

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#Sarıyer#Köpek Dövüşü#Bahis

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