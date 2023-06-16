‘İhaleye fesat’ davası başladı

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İmamoğlu’nun 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hizmet alım işi ihalesinde yeterliliği olmayan bir firmaya ihaleyi vererek kamuyu 250 bin 86 TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle İmamoğlu ve 6 eski belediye yetkilisine 7 yıl hapis istemiyle dava açılırken sanıklara siyasi yasak anlamına gelen TCK 53’ncü maddesinden de ceza istendi. Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya destek için adliyeye önüne çok sayıda CHP milletvekili ve partili geldi.

İÇİŞLERİ MÜDAHİL

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı söz alarak, müvekkilini ani program değişikliği nedeniyle hazır edemediklerini söyledi. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma 30 Kasım’a ertelendi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşma çıkışı “Ekrem İmamoğlu bu ihalede ita amiri değildir. Herhangi bir imzası yoktur. Bu davanın içerisine Ekrem İmamoğlu’nun dahil edilmeye çalışılması da bir hukuki garabetten ibarettir” dedi.